Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Odinga basın toplantısında yaptığı konuşmada rakibi ve ülkenin mevut cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın 1 milyondan fazla oyla önde gittiği mevcut sonuçları "sahte ve hayali" olarak nitelendirdi.

Kenya Bağımsız Seçim ve Sınırlar Komisyonu (IEBC) tarafından şu ana kadar yayınlanan sonuçlara göre başkanlık yarışını Kenyatta'nın açık ara önde götürdüğü gözüküyor.

IEBC'nin şu ana kadar gelen sonuçlarına göre, ülke genelindeki 40 bin 883 oy verme merkezinin 36 binden fazlasından Kenyatta 7 milyon 511 bin oyla (yüzde 54,15) başkanlık yarışını ilk sırada götürürken, rakibi Odinga ise 6 milyon 135 bin oyla (yüzde 44,23) ikinci sırada yer alıyor.

Mevcut sonuçlara itiraz eden Odinga, "IEBC tarafından yansıtılan mevcut sonuçlar bizim sonuçlarımızla uyuşmuyor. Bu sonuçlar sahte ve düzmece. Bu sonuçlar güvenilir olamaz" dedi.

IEBC'nin Kenyatta'yı başından beri önde gösterdiğini belirten Odinga, "İnsanların bu yasa dışı sonuçları kabul etmesinin asla bir mümkünü yok." diye konuştu.

Odinga, seçim komisyonundan oy verme merkezlerindeki sayım sonuçlarının yazıldığı (34A) isimli formları kendilerinde göstermelerini talep etti.

Öte yandan IEBC ise istenilen formların Odinga'ya ulaştırılabileceğini kaydetti.

Yaklaşık 20 milyon seçmenin bulunduğu Kenya'da, aralarında mevcut Devlet Başkanı Kenyatta ile muhalefet partilerinin ortak adayı Odinga'nın da bulunduğu 8 aday devlet başkanlığı için yarışıyor.

Son sonuçlara göre yaklaşık 20 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu genel seçimlerde şu ana kadar 13 milyon 839 bin geçerli oyun sayıldığı kaydedildi.