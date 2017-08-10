Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Küba'daki bazı Amerikalı diplomatların "darbedildiği" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SÖZCÜ DETAY VERMEDİ

Sözcü Nauert, Havana'daki ABD Büyükelçiliğinde görevli diplomatların başına "birtakım olaylar" geldiğini belirtti ancak detay vermekten kaçındı.

Nauert, Amerikalı diplomatların başına gelen ilk olayın 2016 yılının sonlarında gerçekleştiğini kaydetti.

WASHİNGTON ENDİŞELİ

Söz konusu elçilik görevlilerinin sağlık durumları hakkında bilgi paylaşımında bulunmayan Nauert, Washington yönetiminin diplomatların durumu hakkında endişe duyduğunu dile getirdi.

"İKİ DİPLOMAT ABD'Yİ TERK ETTİ"

Durumu ciddiye aldıklarını dile getiren Nauert, "Şunu söyleyebiliriz ki 23 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı gerekli adımları atmıştır. Küba Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın ABD'yi terk etmesini istedik. Bu iki kişi ABD'yi terk etti. Gelişmeleri ciddiyetle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise Amerikalı bazı diplomatların Küba'da darbedildiği, bu kişilerden birinin duyma yetisini kaybettiği öne sürüldü.