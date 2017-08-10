Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Hollanda, Almanya ve Belçika'da patlak veren, bu ülkelerin ihracatıyla İngiltere, İsveç, İsviçre ve Fransa'ya da sıçradığı ortaya çıkan böcek ilaçlı yumurta krizinin etki alanı genişliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sorunun Belçika'nın Anvers kentinde bulunan Ravel adlı şirketin, fipronil adlı böcek ilacını Dega-16 adlı temizlik ürününe karıştırmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Şirketin bu temizlik ürününü Belçika ve Hollanda'da tavuk çiftliklerine bakım sağlayan Chickfriend adlı şirkete sattığı, bu şirketin de temizlik ürününü tavuk çiftliklerinde kullanması sonucu yumurtalara böcek ilacı bulaştığı iddia ediliyor.

İlk inceleme Hollanda'dan

Böcek ilaçlı yumurtaları ilk inceleme altına alan ve soruşturma başlatan ülke Hollanda oldu.

Tüketicilere, soruşturma tamamlanana kadar yumurta yememe çağrısı yapan yetkililer, 180 tavuk çiftliğinin faaliyetini durdurdu ve yaklaşık 8 ila 10 milyon yumurtayı raftan kaldırdı.

Avrupa'da yumurta ihracatında öncü rol oynayan Hollanda'daki yaklaşık bine yakın tavuk çiftliğinin geçen sene 10 milyara yakın yumurta üretimi yaptığı düşünülüyor. Hollanda, Almanya'ya yumurta ihracatı yapan ülkeler arasında bulunuyor.

Hollanda'dan Almanya'ya 3 milyon ilaçlı yumurta

Hollanda'da böcek ilacının tespitinin ardından ülkeden yumurta ithalatı yapan Almanya alarma geçti.

Alman Tarım Bakanlığı Hollanda'dan Almanya'ya yaklaşık 3 milyon fipronilli yumurtanın ihraç edildiğini ve bunların da çoğunun tüketicilere ulaştığını kaydetti.

Belçika bilgi sakladı

Konuya ilişkin ilk resmi açıklamayı Belçikalı yetkililer ay başında yaptı.

Resmi açıklamanın ardından ülke basını, aslında Belçika'da haziran ayında yumurtalarda fipronilin tespit edildiği ancak bilginin kamuoyundan saklandığını yazdı.

Kriz Avrupa'da yayılıyor

Hollanda, Almanya ve Belçika'da ortaya çıkan böcek ilaçlı yumurtaların ihracatı, krizin İsviçre, İsveç, İngiltere ve Fransa'ya da sıçramasına neden oldu.

"İsveçli tüketiciler tehdit altında değil"

İsveç'te Gothenburg şehri yetkililerinin yürüttüğü araştırmada, Hollanda'dan fipronil içeren yumurta ithal edildiğinin tespit edildiği duyuruldu.

İsveç Ulusal Gıda Ajansı ise İsveçli tüketicilerin tehdit altında olmadığını, ülkede yumurta üretiminin yüzde 95'inin yerel çiftçiler tarafından yapıldığı aktarıldı.

İngiltere'de yerel üretime talep önerisi

İngiltere Gıda Standartları Ajansı, 20 binden fazla fipronil içeren yumurtanın ithal edildiğini ve tüketicilere ulaştığını açıkladı. İngiltere Yumurta Endüstrisi Konseyi de vatandaşlara ülkede üretilen yumurtaları alma tavsiyesinde bulundu.

İsviçre'de sağlığı etkileyecek boyutta değil

İsviçre'de ise birçok süpermarket yumurtaları raflardan kaldırırken, yetkililer halkın panik yapmaması çağrısında bulundu. İsviçre Gıda Güvenlik Otoritesi, bazı yumurtalarda fipronil tespit edildiğini ancak düzeylerin tüketicilerin sağlığını etkileyecek boyutlarda olmadığını bildirdi.

Yumurta krizi AB ülkelerini birbirine düşürdü

Öte yandan yumurta krizi, AB ülkeleri arasında karşılıklı suçlamalara ve tartışmalara da sahne oluyor.

Hollandalı ve Almanyalı yetkililer, Belçika'yı, yumurtalardaki fipronili haziranda tespit etmelerine rağmen temmuz sonuna kadar konuya ilişkin duyuru yapmamakla suçluyor.

Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme ise Hollanda'nın kasım ayında yumurtalarda fipronil olduğunu tespit ettiğine dair ellerinde resmi belgeler olduğunu iddia ederek, Hollanda'nın Avrupalı müttefikleriyle bu bilgiyi paylaşmadığını öne sürüyor.

Hollanda gıda ajansı ise geçen yılın kasım ayında konuya ilişkin bazı ipuçları elde ettiklerini ancak durumun gıda güvenliğini tehdit etmemesi nedeniyle bilginin paylaşılmadığını savunuyor.

Avrupa'da yoğun tartışmalara yol açan yumurta krizinin maddi zararlarının yanı sıra süreçte özellikle yetkililerin "açık" davranmaması ve karşılıklı suçlamalar ülke halklarında tedirginlik yaşatıyor.