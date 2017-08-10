Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de yıllardır devam eden savaş, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

TERÖRİSTLERE SİLAH/MÜHİMMAT YARDIMI

Savaşın sonlandırılması için görüşmeler sürerken; Amerika, bölgedeki teröristlere silah ve mühimmat desteği sağlamaya devam ediyor.

Barış yerine savaşı körükleyen Amerika, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'ye binden fazla TIR'la silah desteği sağladı.

FOTOĞRAF: Amerika'nın gönderdiği silahlar ve YPG'li terörist

ANLIK İSTİHBARAT DESTEĞİ

YPG'li teröristlerin sahada başarısını isteyen Amerikalılar, istihbarat konusunda da teröristleri yalnız bırakmıyor. Örgüte anlık bilgi sağlayarak çatışmaları istedikleri gibi yönlendiriyorlar.

ÖZEL DANIŞMANLAR BİLE VAR

Uydudan anlık görüntülerle hareket eden teröristler, Amerika'dan gönderilen özel danışmanlardan da bilgi alıyor.