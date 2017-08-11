Katar’ın Hindistan’ı vize muafiyeti tanıdığı 80 ülke listesine eklediği ancak Pakistan’ın Katar hükümeti tarafından listeye dahil edilmediği bildirildi. Katar’ın Turizm Departmanı Yetkilisi Hassan el-İbrahim, "Vize muafiyeti programı Katar’ı bölgedeki en açık ülke statüsüne getirecek" dedi.İçişleri Bakanlığı Yetkilisi Mohamed Rashed el-Mazroui, 80 ülkenin vatandaşının 2022 Dünya Kupası’nın oynanacağı Katar’a geldiklerinde sadece pasaportlarını göstererek ülkeye girebileceklerini söyledi.
Katar’dan Hindistan’a vize var, Pakistan’a yok
11.08.2017 - 14:05 | Son Güncelleme: 11.08.2017 - 14:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Katar vize muafiyeti listesine tanıdığı ülkeler listesine Hindistan’ı ekledi, Pakistan’ın ise listede olmadığı belirtildi.
Etiketler : Katar vize muafiyeti,Hindistan,Pakistan,
495518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495518.aspx
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