Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar’ın Hindistan’ı vize muafiyeti tanıdığı 80 ülke listesine eklediği ancak Pakistan’ın Katar hükümeti tarafından listeye dahil edilmediği bildirildi. Katar’ın Turizm Departmanı Yetkilisi Hassan el-İbrahim, "Vize muafiyeti programı Katar’ı bölgedeki en açık ülke statüsüne getirecek" dedi.İçişleri Bakanlığı Yetkilisi Mohamed Rashed el-Mazroui, 80 ülkenin vatandaşının 2022 Dünya Kupası’nın oynanacağı Katar’a geldiklerinde sadece pasaportlarını göstererek ülkeye girebileceklerini söyledi.