Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın Türkiye konusundaki iki yüzlü tavırlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. PKK'lılara sahip çıkılması ile başlayan Türk karşıtlığı, 15 Temmuz hainlerinin iade edilmesiyle devam etti derken, artık saçmalayacak konu bulamayan Avrupa basını en son mülteci ve komşu devletler konusuna el attı.

TÜRKİYE KOMŞULARI İLE ARASINA SET ÇEKİYOR

Alman basın organı Deutsche Welle'nin yaptığı bir habere göre, Türkiye komşuları ile arasına set çekiyor. Tamamen iç güvenlik sebebiyle Suriye sınırına; kaçakçılığın, uyuşturucu ticaretinin ve en önemlisi terörist geçişlerinin önüne geçmek için Suriye sınırına örülen 828 kilometrelik duvarı "komşulara örülen duvar" olarak niteleyen DW, Türkiye hakkında algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Öyle ki, Suriye sınırının ardından İran, Irak ve Ermenistan sınırına da duvar örüleceğini söylenen haberde, Türkiye Doğu ve Batıda yalnız kalmış bir ülke olarak tasvir ediliyor.

AVRUPA'NIN DİKENLİ, JİLETLİ DUVARLARI

Alman DW'nin haberinde; Türkiye bu şekile lanse ediliyor, ancak Avrupa'nın durumu haberde bahsedilen Türkiye'den daha vahim durumda. Mülteci krizinin patlak verdiği zamanlarda sınırı kapatmakla yetinmeyen avrupa ülkeleri, sınırlarına geçişleri önlemek için önce dikenli, jiletli ve elektrikli teller germiş, ardından bazı ülkelerde de duvarlar inşaa edilmişti.

Mülteciler konusunda, Almanya'nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldığı dönelmerdeki gibi bir uygulama yapan Avrupa ülkeleri mültecileri duvarların, tellerin diğer tarafında inşa edilen mülteci kamplarına hapsetmiş, hatta sınırları kapatarak onları ülkelerine almadan kaderlerine terketmişti.

Bu dönemlerde, Münihte şehrin içindeki bir bölgede mülteci kampının çevresi de 4 metrelik duvarlarla çevrilmişti.