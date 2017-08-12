İl Emniyet Müdürü General Faqir Muhammed Jawzjan, yerel bir milis kuvvetine bağlı olan saldırganın, caminin içine ateş açtığını açıkladı. Jawzjan, açılan ateş sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını ifade etti. Milis kuvvetlerin yöneticisi ile cami Vaizi Maulvi Mafuz arasında ihtilaf olduğunu belirten Jawzjan, saldırının hedefi olan Mafuz'un yara almadan kurtulduğunu söyledi.
Afganistan'da camiye saldırı!
12.08.2017 - 05:07 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 05:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın Takhar kentinde bir camiye düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Etiketler : afganistan,cami,saldırı,
495627 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/495627.aspx
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