Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) uzun bir tatil arasından sonra müzakereler için yeniden bir araya geldi.

HÜKÛMET KURULAMADI

Toplantı sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dört partinin müzakereler için istekli olduğunu fakat hükümetin kurulmasının Ekim ayının başını bulabileceğini söyledi.

"BAZI KONULARIN ÜZERİNDE ÇOK YOL KATETMEMİZ GEREKİYOR"

CU partisi ile aralarında çok büyük farklılıklar olduğunu belirten D66 lideri Alexander Pechthold ise "Göç, mülteci, küresel iklim değişikliği, liberal değerler gibi bazı konuların üzerinde daha çok yol katetmemiz gerekiyor. Bunun gibi zor konularda ortada buluşmanın iki tarafa da faydası olmaz. Buna çözüm olarak bazı konularda bizim, bazı konularda karşı tarafın isteği üzerinde anlaşılabilir." değerlendirmesini yaptı.

IRKÇI WİNDERS KOALİSYONDAN UZAK

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği ile ikinci büyük siyasi parti olan aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

NE OLMUŞTU?

Rotterdam Başkonsolosluğu'na geçmesine müsade edilmeyen Kaya'nın önce korumaları gözaltına alınmıştı.

Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı aracından çıkarmaya çalışan polis, Kaya'nın direnmesi üzerine vinçli çekici getirip, aracı zorla çekme girişiminde bulunmuştu. Bunun üzerine araba kilidini açmak zorunda kalan Bakan Kaya, başka bir araçla olay yerinden ayrılmıştı.

Faşizan eylemi protesto için toplanan Türk vatandaşlarına Hollanda polisi, köpeklerle ve atlarla saldırmıştı.