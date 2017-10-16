Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye rejimi, Lübnan sınırı yakınında Suriye'nin hava sahasını ihlal eden İsrail uçağına hava savunma sistemleri tarafından ateş açıldığını açıkladı.

Sputnik'in haberine göre; açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait uçak, 16 Ekim'de yerel saatle 08:51'de (05:51 GMT) Lübnan sınırı yakınındaki Baalbek'te Suriye'nin hava sahasını ihlal etti ve bu nedenle uçağa hava savunma sistemlerimiz tarafından ateş açıldı. Uçaklardan biri vuruldu ve hava sahasını terk etmek zorunda kaldı" ifadelerine yer verildi.