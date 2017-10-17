Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Peşmerge'nin Kerkük'ten çekilmesinin sebebinin bazı siyasilerin "tek taraflı" hareket etmesi olduğunu belirtti.

GERİ ÇEKİLME HAKKINDA YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Barzani, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde Peşmerge'nin "ani geri çekilişi" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

"SEBEBİ, BAZI SİYASİLERİN TEK TARAFLI HAREKET ETMESİ"

IKBY Başkanı Barzani açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük'te yaşananların sebebi, Kürdistan Bölgesindeki bazı siyasilerin tek taraflı hareket etmesidir. Tek taraflı hareket etme durumu, Peşmergelerin topyekün geri çekilmesine sebep oldu. Bu geri çekilme de karşılıklı bilgilendirme çerçevesinde gerçekleşti. Erbil ve Bağdat arasındaki temas hattı, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan önceki sınıra geri döndü."

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu 16 Ekim 2016'da başlamıştı.

TALABANİ BİRLİKLERİ ÇEKİLMİŞTİ

Kerkük'teki operasyon başlar başlamaz, bölgede Talabani'ye bağlı birlikler çekilmeye başlamış, geride kalan peşmergeler haberi alınca ağlayarak Irak güçlerine teslim olmuştu.