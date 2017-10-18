Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada AB vatandaşlarını olası terör saldırılarından korumak için terörle mücadele alanında atılabilecek adımları içeren yeni bir öneri paketi sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, önerinin üye ülkelerde kamu alanlarının korunması, teröristlerin hareket alanının daraltılması ve AB'nin Europol ile iş birliği yaparak sınır dışı faaliyetlerini güçlendirmesi olmak üzere 3 ana hattan oluştuğu kaydedildi.

Kısa süre önce Barselona, Londra, Manchester ve Stockholm gibi AB şehirlerinde terör saldırıları düzenlendiği hatırlatılan açıklamada bu saldırıların teröristlerin giderek kalabalık kamu alanlarını hedef almaya başladığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Komisyonun üye ülkelerin kamu alanlarındaki zaafiyetlerini azaltmak için bir Eylem Planı sunduğu ifade edildi. Plan çerçevesinde üye ülkelere ek mali yardım ve rehberlik sağlanması, yerel ve özel aktörler arasında koordinasyonun artırılması ile ortak eğitim ve tatbikatların düzenlenmesi öngörülüyor.

Terör saldırılarını engellemek için teröristlerin hareket alanının daraltılmasının önemine işaret edilen açıklamada, teröristlerin ev yapımı patlayıcılar yapmasını önlemek için gerekli maddelere ulaşımın kısıtlanması önerildi.

Teröristlerin mali kaynaklarının kısıtlanması amacıyla üye ülkeler arasında mali işlemlere ilişkin verilerin paylaşılmasına yönelik engellerin kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada AB'nin Europol ile iş birliğiyle sınır dışı faaliyetlerini geliştirmesi için de öneriler sunuldu.