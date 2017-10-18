Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyinden yapılan açıklamada, bir hafta önce meydana gelen olaydan sonra gerekli denetimin yapılarak önlem alınmasına rağmen mutfaktaki havalandırma sisteminin tekrar arızalandığı belirtildi.

Arızanın, içeride zehirli dumana yol açtığı ve buna bağlı olarak da bazı mutfak personelinin rahatsızlandığı kaydedilen açıklamada, binanın tedbir amaçlı boşaltıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Belçika itfaiye ve polis yetkililerinin binaya gelerek duruma müdahale ettiği, rahatsızlanan çalışanların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olayın sebebinin araştırıldığı belirtilen açıklamada, durumun yarın gerçekleşecek zirveyi etkilemeyeceği bildirildi.

Bir hafta önce aynı nedenle bina tahliye edilmiş, 15 mutfak çalışanının "zehirli dumandan" etkilenerek hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.