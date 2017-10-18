Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük merkezinde güvenliğin yerel polis ve terörle mücadele güçleri tarafından sağlandığını, bunlar dışındaki silahlı gruplara izin verilmeyeceğini belirtti.

Ofisinden yapılan açıklamada İbadi, Kerkük'te "manipülasyon içerikli görüntüler yayıp halk arasında fitne ve nefret oluşturmak isteyen kişilerin peşini bırakmayacaklarını" ifade etti.

Şehir merkezinde güvenliği yerel polis ve onlara destek veren terörle mücadele güçlerinin sağladığını kaydeden İbadi, bunun haricindeki silahlı grupların şehirdeki varlığına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

İbadi, Kerkük'te güvenliğin sağlanması, tüm etnik ve dini unsurların evleri ve mülklerinin korunmasının söz konusu güçlerin sorumluluğunda olduğunu aktardı.

Yağma iddiası

Öte yandan Kerkük'te Güvenliği Sağlama Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ortak Operasyonlar ile Milli Güvenlik Müsteşarlığı ve Kerkük Polis Müdürü, şehirteki Kürt bölgelerinde devriye gezerek vatandaşlara güvence veriyor." denildi.

Kerkük'te Haşdi Şabi'ye bağlı bazı milis grupların Kürt yetkili ve sivillerin evlerine saldırıp yağma eyleminde bulunduğu iddia ediliyor.