Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi’nde saat 20.45’te meydana gelen olayda bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.