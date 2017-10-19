Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi’nde saat 20.45’te meydana gelen olayda bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Polis birimlerinden yapılan açıklamada sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı.
Ukrayna’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü
19.10.2017 - 00:08 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 00:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ukrayna’nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Etiketler : ukrayna,
512405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/512405.aspx
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