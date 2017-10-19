Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD yönetiminin 24 Eylül'de aldığı ve 8 ülke vatandaşlarını etkileyecek "seyahat kısıtlaması" kararıyla ilgili Maryland Federal Yargıcı Theodore Chuang, bu kararnamenin, Trump'ın başkan adayıyken verdiği 'Müslüman yasağı' sözünü tekrar hayata geçirdiğini ve bundan dolayı da ABD'nin kuruluş maddesi olarak bilinen Anayasa'nın Birinci Maddesi'ni ihlal ettiğini belirtti.

Hawaii Federal Yargıcı Derrick Watson'dan sonra Maryland Federal Yargıcı Chuang da Trump yönetiminin son seyahat kısıtlaması uygulamasıyla ilgili kararını açıkladı.

Yargıç Chuang, seyahat kısıtlaması kararının yürütmesinin "kararnamenin Trump'ın başkan adayı iken verdiği Müslüman yasağı sözünü tekrar hayata geçirdiği ve bundan dolayı da ABD'nin kuruluş maddesi olarak bilinen Anayasa'nın Birinci Maddesi'ni ihlal ettiği" için kısmen durdurulması kararı alındığını bildirdi.

Chuang, "Göçmen veya göçmen olmayan sınıfların Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesinin durdurulması kararıyla, ABD Başkanı'nın Göçmen ve Milliyet Kanunu kapsamında yetkilerini aştığını" vurguladı.

Yargıç Chuang, Trump yönetiminin bahsi geçen seyahat kısıtlaması olmadan ulusal güvenliğin sağlanamayacağının kanıtlarını ortaya koyamadığını kaydetti.

Hawaii Federal Yargıcı Watson gibi Yargıç Chuang da Trump'ın mart ayında açıkladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşını hedef alan seyahat yasağı kararını bloke etmiş, bunun üzerine Trump yönetimi konuyu Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, hükümetin son düzenlemesini gerekçe göstererek seyahat yasaklarıyla ilgili yargılamaya gerek olmadığı kararını vermişti.

"KARAR YASAL VE GEREKLİ"

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Senato Adalet Komitesinde yaptığı konuşmada, son yargı kararlarını da Yüksek Mahkemeye taşıyacaklarını ifade etti.

Son Başkanlık Kararnamesinin "yasal, meşru ve gerekli" olduğunu öne süren Sessions, şunları dile getirdi:

"Başkanlık Kararnamesi ülkemize kimin geldiğini bilmemizi sağlaması açısından önemlidir. Biz bunu savunmaktan gurur duyuyoruz. Çoğu kişi bilmeyebilir ancak Yüksek Mahkeme zaten bu yargı kararlarından birini boşa çıkarmış durumda ve Yüksek Mahkemede kazanacağımıza inanıyorum."

Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Seyahat kısıtlamaları İran, Suriye, Somali, Libya, Yemen, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad vatandaşlarının ABD vizesi alma süreçlerine sert güvenlik prosedürleri getiriyordu.

Önceki listede yer alan Sudan yeni listeye konulmazken, Kuzey Kore, Venezuela ve Çad yeni listeye eklenmişti.

Trump yönetimi, mart ayında nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran, Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle durdurulması yönünde karar almıştı.