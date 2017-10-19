Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macron, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, devletin ilk görevinin vatandaşların güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

Ocak ayından bu yana Fransa'da 13 terör saldırısı girişiminin önlendiğini aktaran Macron, bu sayede onlarca, hatta yüzlerce kişinin hayatının kurtarıldığını ifade etti.

Aralık ayında, radikalleşmeyle mücadele için ulusal bir plan oluşturulacağını bildiren Macron, bu çerçevde özel olarak takip edilmesi gereken bölgelerin listesinin belirleneceğini dile getirdi.

Macron, terörle mücadele kapsamında 5 yılda 10 bin polis ve 2018'den itibaren bin 870 askerin istihdam edileceğine dikkati çekti.

Fransa'daki terör eylemlerinde 2015'ten bu yana 230'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 13 Kasım 2015 saldırılarının hemen sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal'in (OHAL) kapsamlı güvenlik uygulamaları içeren yeni terörle mücadele yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 1 Kasım'da sona erdirilmesi bekleniyor.