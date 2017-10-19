Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,7 milyon varil (yüzde 1,2) azalışla 456,5 milyon varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların 4,2 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 2,7 milyon varil gerilemişti. Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 4 hafta üst üste düşüş kaydetti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 0,8 milyon varil (yüzde 0,1) azalarak 671,7 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları ise 0,9 milyon varil (yüzde 0,4) artarak 222,3 milyon varile yükseldi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,2 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 2,5 milyon varil artış göstermişti.

HAM PETROL ÜRETİMİ SERT DÜŞTÜ

Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi de bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1,07 milyon varil azalarak 8,41 milyon varile düştü.

Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 2 hafta art arda düşüş kaydetmiş oldu.

Ülkenin ham petrol ithalatı da söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 134 bin varil azalışla 7,48 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 528 bin varil artışla 1,8 milyon varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol stokları ve üretimindeki düşüşe rağmen küresel piyasada petrol fiyatlarında azalış görüldü. ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 51,73 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 57,77 dolara kadar geriledi.