Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Başbakan Hasan Ali Hayri, çok sayıda bakan, milletvekili ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da aralarında olduğu diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı yürüyüşte cumartesi günü gerçekleşen terör saldırıları kınandı.

"Teröre hayır" ve "Korkmuyoruz" gibi sloganlar atan göstericiler, ellerinde Somali ve Türk bayrakları ile saldırılara karşı ulusal birlik mesajı veren dövizler taşıdı.

Cumhurbaşkanı Fermacu, gösteride yaptığı konuşmada, "14 Ekim Cumartesi, Somali halkı için çok kötü bir gündü. Terörün masumların kanını akıttığı gündür. Ancak bundan sonra Somalililerin teröre karşı birlik olduğu gün olacak." dedi.

Hükümetin terörle mücadele çabalarını güçlendirmek için bütçeden 14 milyon dolar tahsis ettiğini belirten Fermacu, ayrıca hükümetin terör kurbanlarının yetim kalan çocukları için bir yetimhane inşa edeceğini söyledi.

Somali halkına teröre karşı vatanı savunma çağrısında bulunan Fermacu, Somali'ye destek olan, yaralıları tedavi eden ülkelere teşekkür etti.

Başbakan Hayri de teröre karşı birlik ve beraberliğin son derece önem taşıdığını kaydetti.

Somali'nin diğer kentleri de terörü kınayan benzer yürüyüşlere sahne oldu.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü gerçekleştirilen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 300'ü geçtiği açıklanmıştı.

GÜNEY AFRİKA'DAKİ SOMALİLER DE GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Öte yandan, Güney Afrika'da yaşayan Somali vatandaşları cumartesi günü Mogadişu'da gerçekleştirilen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

Johannesburg ve Cape Town şehirlerinde toplanan Somalililer, terör saldırılarını protesto etti.

Göstericilerden Ömer Ali Salax, AA muhabirine, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan katliamı kınadıklarını söyledi.

Salax, 14 Ekim tarihinin Somali ve Afrika tarihinde karanlık bir gün olarak hatırlanacağını ifade ederek, "Güney Afrika'da yaşayan Somali vatandaşları olarak ülkemizdeki mağdurlar için yardım kampanyası başlattık. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 221 bin dolar para topladık." dedi.

Göstericilerden Yahiya Issac da Somali'de bu katliamı yapanların en kısa zamanda adalete teslim edilmesini istediğini dile getirdi.

Cape Town'daki gösteriye katılanlardan Abdırızak Mursal Farah, "Türkiye başta olmak üzere Katar ve Sudan'a bir Somalili olarak çok teşekkür ediyorum. Saldırıda kuzenim hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralıydı ve o da yaşamını yitirdi. Dolayısıyla yapılan yardımların anlamını tüm kalbimle hissettim." diye konuştu.