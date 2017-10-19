Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulluslararası Parlamentolar Birliği (IPU) toplantısında konuşma yapan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq al-Ghanim, İsrailli heyete yönelik "Azıcık utanman varsa, derhal burayı terkedersiniz, ey çocuk katili" diyerek protesto etti.

Ghanim'in konuşmasına salondakiler alkışlayarak destek verirken, İsrailli heyet salonu terk etti.

Ghanim şunları söyledi:

"Bu gaspçı vekilin temsil ettiği devlet, terör devletidir. Dünyaca bilinen bir söz vardır. 'Utanmıyorsan istediğini yap.' Sen gerçekleri biliyorsun. Şu an yapman gereken şey burayı terk etmektir. Azıcık utanman varsa burayı terk et. Ey işgalci, ey çocuk katili."