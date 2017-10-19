Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a verilen şeref nişanının (Legion d'Honneur) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından geri alınması için internet üzerinden imza kampanyası başlatıldı.

Change.org internet sitesi üzerinden paylaşılan imza kampanyası mektubunda, "Şam tiranına böyle bir nişanın verilmesinin utanç verici olduğuna artık bir şüphe yoktur." ifadesi yer aldı.

Mektupta, Fransa eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından 2001'de Esad'a Elysee Sarayı'nda verilen en yüksek şeref nişanı olan Büyük Haç'ı (Grand-Croix) geri alması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a çağrıda bulunuldu.

Mektupta ayrıca Macron'un 19 Eylül'de, "Beşar Esad bir suçludur. Yargılanmalı ve suçları ile ilgili olarak uluslararası yargı önünde hesap vermelidir." ifadeleri de hatırlatıldı.