Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri, yaşanan son gelişmeleri ele almak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya geldi. Liderler zirvesinin ardından AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile birlikte basın toplantısı düzenleyen AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin İtalya’nın Libya’dan Avrupa’ya yapılan göçü azaltmaya yönelik çalışmalarına tam destek vereceklerini açıkladı. Tusk, “Liderler, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’ye Libyalı yetkililer ile yaptığı çalışmalar için tam destek vermeye karar verdi. Orta Akdeniz yolunu kapatma konusunda gerçek bir şansımız var” dedi.

Libya’nın batı sahillerinde uzun yıllardır Avrupa ülkelerine iltica etmek isteyenler tarafından yasa dışı göç girişimleri yaşanıyor. Göçmenler İtalya sahillerine, oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.