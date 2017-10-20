Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Kerkük'te meydana gelen olaylardan dolayı 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye kentlerine göç ettiğini bildirdi.

16 BİN AİLE AYRILDI



IKBY İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te milisler tarafından çıkarılan çatışma, yağma ve suç teşkil eden olaylardan ötürü 16 bin aileye tekabül eden 57 bin sivilin Erbil ve Süleymaniye'ye göç ettiğini belirtti.

Açıklamada bazı ailelerin henüz tamamlanmamış inşaat ve devlet binalarına yerleştirildiği, ivedi bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.