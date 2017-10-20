Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nablus kentinin güneyindeki Karyut beldesi sakinlerinden Abdunnasır Bedevi'nin (44) ailesi zeytin hasadı sırasında saldırı endişesiyle bir yandan sürekli çevreyi gözetliyor.

AA muhabirine konuşan Bedevi, "Biz yüzyıllardır bu topraklardayız. Bu yaşlı zeytinler de bize dedelerimizden miras kaldı. Buraya kendi evimizdeymişiz gibi güven içinde geliyorduk. Bugün ise Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle zeytin hasadı mevsimini korku ve dehşet içinde geçiriyoruz." dedi.

Zeytinliğinin yakınındaki çadırda sık sık çiftçilere ve ağaçlara saldıran radikal bir Yahudi yerleşimcinin yaşadığını söyleyen Bedevi, "Bu zeytinlik defalarca, bizi yerimizden etmek ve toprağımızı ele geçirmek isteyen Yahudi yerleşimcilerin tahribatına ve saldırısına maruz kaldı. Biz bugün buradayız ancak seneye zeytinliğimize ulaşır ve zeytin hasadı yapabilir miyiz, onu bilmiyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 35 dönüm tarım arazisinin elinden alındığını ifade eden Bedevi, "Arazi güvenlik gerekçesiyle elimden alındı ancak orası şimdi Yahudi yerleşimcilerin çiftliği." dedi.

Filistinli çiftçilere saldırıyorlar

Bedevi'nin ablası İntisar Bedevi (50) de hasat mevsiminin aile için sevinç ve mutluluk kaynağı olduğunu, ailenin yaklaşık bir ay ürün kaldırdığını belirtti.

"Sevincimizi Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının dışında başka bir şey bulandırmıyor. Onlar çiftçilere saldırıyor ve zeytinleri çalıyorlar." diyen Bedevi, toplu halde çalışmanın yerleşimcilerin saldırılarını önlediğini dile getirdi.

Zeytinleri çalıp ağaçlara zarar veriyorlar

Yahudi Yerleşim Karşıtı Komiteler'de aktivist Beşşar el-Karyuti de Karyut beldesinin şiddetli saldırılara maruz kaldığını, bunun sonucunda arazilerinin önemli bir kısmının Shiloh, Shvut Rahel ve Ailih yerleşim birimlerinin yanı sıra İsrail tarafından tanınmayan diğer 4 yerleşim birimi tarafından işgal edildiğini ifade etti.

Belde sakinlerinin sahip olduğu 22 bin dönüm arazinin 14 bin dönümüne Yahudi yerleşim birimleri için el koyulduğunu aktaran Karyuti, arazilerin sadece bin 400 dönümünün Filistin yönetiminin kontrolünde olduğunu söyledi. Filistinli aktivist, geriye kalan ve Yahudi yerleşim birimlerine komşu diğer arazilere ulaşmak için de İsrail tarafıyla özel koordinasyon gerektiğini belirtti.

Karyuti, "Yahudi yerleşimciler her yıl zeytinleri çalıyor. Ağaçları da kökünden söküp kesiyorlar." ifadelerini kullandı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da bu ay başlayan hasat mevsiminin ilk günlerinden itibaren zeytinliklere saldırarak yaklaşık 300 ağacı tahrip etmiş, 120 ağacın da meyvesini çalmıştı.