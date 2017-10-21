Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrası Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulunan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Ankara’ya kapılarımızı açmak isteriz lakin Türkiye’nin şuanki durumu buna uygun değil" dedi.

Öte yandan zirvede Türkiye ile AB ilişkilerini gözden geçiren Avrupa Birliği liderleri, Türkiye’deki STK’lara yapılan maddi yardımları azaltmayı planladıklarını açıkladı. Liderler, ilişkilerin de daha kesin ve sert olması gerektiğini savundu.

Avusturya, Türkiye’nin üyelik sürecine tamamen son verilmesi gerektiğini savunurken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise göç sorunu sebebiyle Türkiye ile ilişkilerin koparılmaması gerektiğini ifade etti.