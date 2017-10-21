Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin gerek Suriye gerekse Irak ile ilgili yaptığı çalışmalardan özellikle insani girişimlerinden övgü ile söz eden Seyid “Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Dün de Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile konuştuk. Sayın Büyükelçi tarafsız bir şekilde Kerkük’teki bütün kesimler ile ilgili görüşlerini bildirdi. Göçmenler ile ilgili yardımlarını hiçbir zaman esirgemedi. Ve olaylarda yaralananların tedavisi için Türkiye kapılarını açtı. Fakat Kerkük için az bir şey yaptı. Hâlbuki bir zamanlar buralar Türkiye’nindi. Daha fazla çok şey yapmasını beklerdik. Kerkük Türkiye’ye daha fazla bir umutla bakıyor” dedi.



Kendisi aslen Kerkük Araplarından olan Seyid “Türkiye misafirperver bir ülkedir. Göçmenlere ihsanı hiçbir zaman esirgemedi. Her türlü yardımı sundu. Türkiye Irak ve Suriye göçmenlerini ağırladı. Biliyoruz bunun Türkiye’ye külfeti de çok fazla oldu. Suriyelilere göçmenlere daha fazla yardım etti. Sağlık, eğitim gibi yardımlarını yaptı” diye sözlerine devam eden Vali Vekili Seyid sözlerini şu şekilde bitirdi: Türkiye’nin tarihî bağları var Kerkük ile. Türkiye Irak’ta komşu ülke olarak Kerkük’ün kalkındırılması için eğitim, sağlık, altyapı gibi yardımlarını istiyoruz. Ve bunları da zaten gerek Türk diplomatları gerekse Türkiye siyasetçileri ile de görüşüyor ve görüşlerimizi kendilerine aktarıyoruz.