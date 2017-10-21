Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un' karşı bir askeri hamleye imza attı. Kore sularına uçak gemisi USS Ronald Reagan'ı gönderen Pentagon, Güney Kore ile yapılan beş günlük ortak tatbikatın sonunda ünlü bombardıman uçağı B-1B Lancer'ı Seul semalarında uçurdu.





USS Ronald Reagan ise halihazırda yarımadanın güneyindeki Busan limanında demirlemiş durumda.

Kuzey Kore'nin füze testlerine karşılık düzenlenen tatbikata onlarca uçak ve gemi katıldı.





Gövde gösterisini 'savaş provası' olarak niteleyen Kuzey Kore'den de yeni açıklamalar var. Kuzey Koreli diplomat Choe Son-hui, Pyongyang yönetiminin nükleer füze programının müzakereye kapalı olduğunu söyledi.

Choe, Washington'dan nükleer güce sahip bir Kuzey Kore ile birlikte yaşamaya hazır olmasını istedi.





Hafta içinde konuşan CIA Direktörü Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin ABD'ye nükleer füze fırlatmanın eşiğine geldiğini dile getirmişti.

ABD ve Kuzey Kore, Nisan ayı başından bu yana birbirlerine defalarca nükleer savaş tehdidi savurdu.





İlk kıtalararası balistik füze denemesini Temmuz ayında gerçekleştiren Kuzey Kore'nin Eylül ayında fırlattığı kıtalararası balistik füze 3 bin 700 kilometre mesafe katetmiş ve Japonya'nın üstünden geçmişti. Eylül ayı başındaki hidrojen bombası testi ise bölgede 6.3'lük depreme neden olmuştu.





Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yıl içinde birkaç kez Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getirdi.

ABD lideri Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aylardır aynı zamanda birbirleriyle hakaret savaşı veriyor. Çin üzerinden baskı kurarak Kim'i durdurmayı planlayan Trump, bu hamlesinde başarısız oldu.



