Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın posterlerinin Suriye’nin Rakka şehrinde açılmasının ardından yaptığı sert konuşmaya ABD’nin Ankara’daki büyükelçiliğinden açıklama geldi. Erdoğan’ın “ABD bunu nasıl izah edecek? İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Yanımızda olsanız bunu yapmazsınız. Dürüst değiller. Ondan sonra kalkıp bizden zaman zaman talepte bulunmasınlar” sözlerinin üzerinden ABD Büyükelçiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “ABD hükûmeti terörizme karşı savaşta ve bölgesel istikrarın artırılmasında Türkiye ile yakın çalışmaktadır. PKK, Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alan bir örgüttür ve Öcalan, PKK ile bağlantılı terörizm faaliyetleri yüzünden Türkiye’de hapiste bulunmaktadır. Saygı görmeye değer bir şahsiyet değildir” ifadelerine yer verildi.

PENTAGON POSTERİ KINADI

ABD Büyükelçiliğinin dışında bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway’dan geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Galloway “PKK, 1997 yılından bu yana ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır ve PKK’yı bölgede istikrarsızlaştırıcı bir aktör olarak görüyoruz. PKK lideri ve kurucusu Öcalan’ın posterinin Rakka’nın kurtuluşunda açılmasını kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Galloway, “ABD, NATO müttefiki Türkiye’yi onlarca yıldır PKK’ya karşı verdiği mücadelesinde desteklemeye devam etmektedir ve bu çatışmada Türkiye’nin verdiği kayıpların farkındadır” değerlendirmesinde de bulundu. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Öcalan posterlerinin sergilenmesini onaylamadıklarını belirtti.

İLK AÇIKLAMADA DESTEK VARDI

Pentagon Sözcüsü Dana White, önceki günkü basın toplantısında Türk gazetecilerin sorularına kaçamak cevap vererek “Suriye Demokratik Güçleri (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz” diye konuşmuştu. Türkiye’den gelen sert tepkilerin ardından terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’nin kontrolünde bulunan SDG, Rakka’daki Öcalan posterlerini kaldırmıştı.