Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halloum, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) ve Kudüs Açık Üniversitesi iş birliğiyle kentteki otelde düzenlenen "Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi"nde yaptığı konuşmada, oturumlarda başarılı sunumlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Kongrenin önemine değinerek, katkı sunanlara teşekkür eden Halloum, Konya'da 1980'de Kudüs için düzenlenen yürüyüşü hiç unutmadığını, Konya’nın bu anlamda kendisi için farklı öneme sahip olduğunu anlattı.

Halloum, Filistin ve Kudüs'ün Müslümanların ortak derdi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Arap rejimlerinin bize sırt çevirdikleri dönemde, Filistin'in yanında yalnızca Türkiye oldu. Filistin'e verilen bu desteklerden şunu anlıyorum, zafer elde edeceğiz. Biz değilsek torunlarımız, onlar değilse onların torunları, elbet bu zafere tanıklık edecek."

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya da Filistin halkının her gün binbir çeşit insanlık dışı zulme uğradığını söyledi.

Müslümanların aynı acıyı paylaşması gerektiğine dikkati çeken Kulaklıkaya, dünya üzerinde hiçbir işgalin bu kadar uzun sürmediğini, Kudüs'ün barış ve hoşgörü şehri olduğunu vurguladı.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de Filistin meselesinin daha özel başlıklar altında ele alınmasının önemine değindi.

Filistin davasının hak ile batıl mücadelesi olduğunu kaydeden Şeker, durdukları safın net olduğunu, bu duruşun gelecek nesillere aktarılmasının da son derece önem arz ettiğini sözlerine ekledi.

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Çemrek de kongrede emeği geçenlere teşekkür ederek, böylesi önemli bir konunun NEÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dün başlayan konferans, hediye takdimleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.