Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris Savcılığı, salı günü yakalanan 8 kişiye "terör amaçlı komplo kurmak" suçunu yöneltti.

Yaşları 17 ila 29 arasında değişen kişilerin Fransız siyasilere, Müslümanlara ait ibadethanelere ve bazı Kuzey Afrika kökenli kişilere saldırı düzenleme hazırlığında olduğu bildirildi.

Bu kişilerin haziran ayında Marsilya'da yakalanan aşırı sağcı Logan Alexandre Nisin ile irtibatlı oldukları tahmin ediliyor.

Marsilya ve çevresi ile Paris'in banliyölerinden Seine-Saint-Denis bölgesinde salı günü düzenlenen baskınlarda 10 kişi gözaltına alınmış, 2 kişi daha sonra serbest bırakılmıştı.

Fransız özel birliklerin ve terörle mücadele birimlerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda elde edilen bilgilere göre, suikast timinin hedefinde aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa'nın (FI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner'in de olduğu bildirilmişti.

Fransa'da, 2015 ve 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.