Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Irak güçleri ve Haşdi Şabi'nin IKBY'ye yönelik askeri sevkiyatlarının durmamasından endişe edildiği ve "son 48 saat içerisinde ABD yapımı askeri araçlar başta olmak üzere tank ve personal taşıyıcılarının bölgeye sevkiyatının devam ettiği" iddia edildi.

Irak merkezi hükûmetinin askeri gerginliği sonlandırmaya ilişkin herhangi bir çaba göstermediğinin ileri sürüldüğü açıklamada, "Tehlikeli askeri sevkiyat, geçen hafta Kerkük ve Altunköprü'ye yapılan provokatif operasyonla başladı. Irak merkezi hükûmetine ivedi bir şekilde askeri gerginliği sonlandırması ve tüm topraklardan geri çekilmesi çağrısı yapıyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca, Irak merkezi hükûmetinin IKBY ile sorunların çözülmesi yönünde koşulsuz görüşmelere başlaması gerektiği kaydedildi.