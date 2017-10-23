Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Haşdi Şabi saflarında mücadele veren savaşçılar, ülkeleri ve halkını savunmak için canlarını feda eden vatansever Iraklılardır. Meclisin çıkardığı kanunlara göre Irak komutası altındadır." denildi.

Hiçbir kesimin Irak'ın iç işlerine müdahale etme hakkı olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sahada savaşanlar Iraklılardır ve ülkede herhangi bir yabancı savaşçı gücü bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Irak veya başka devletlerin topraklarında bulunan sınırlı sayıdaki uluslararası koalisyon gücünün sahada savaşmak için değil, askeri eğitim, lojistik ve hava desteği sağlamak amacıyla bulunduğu kaydedildi.

"Haşdi Şabi, İbadi'nin verdiği kararlara bağlı"

Öte yandan AA muhabirine konuşan Haşdi Şabi komutanlarından Kerim el-Nuri, "Haşdi Şabi güçlerinin gerçekleştirdiği tüm operasyonlar, Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nın emri ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar el-İbadi'nin verdiği kararlar doğrultusunda gerçekleştiriliyor." dedi.

Nuri ayrıca, Haşdi Şabi güçlerinin Musul, Salahaddin ve Enbar illerinde DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen askeri operasyonlara Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve İbadi'nin görevlendirmesiyle katıldığını söyledi.

Haşdi Şabi güçleri son olarak Kerkük'teki askeri operasyonlara katılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, dün Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile Riyad'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadelede sona doğru gelindiğini belirterek, başta İranlılar olmak üzere tüm yabancı savaşçıların ülkelerine dönmesi gerektiğini söylemişti.