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'Irak ordusu ile Peşmerge arasında çatışma' iddiası
24.10.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 24.10.2017 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer; Irak ordusunun Musul'un kuzey batısındaki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı petrol boru hattına operasyon başlattığını açıkladı. Irak ordusu ise çatışmaların yaşandığını henüz doğrulamadı.
Etiketler : ırak,ıkby,
513860 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/513860.aspx
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