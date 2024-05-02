Starbucks'ı boykot vurdu!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerin başında gelen Starbucks'ın geliri 4 yıl aradan sonra ilk kez azaldı.

Filistin'e destek protestolarından biri de İsrail menşeili ürünlerin boykotunu içeriyor. İsrail ile bağları sebebiyle boykot kampanyasının hedefinde olan şirketlerin başında ise Starbucks geliyor. Starbucks'ın CEO'su Laxman Narasimhan, şirketin bilançosunu açıkladı. Dev şirketin gelirleri, boykotların etkisiyle Ocak-Mart döneminde yıllık bazda yüzde 2 azalışla yaklaşık 8,6 milyar dolara geriledi. Oysa ki şirketin piyasa beklentisi bu dönemde en az 9,1 milyar dolar gelir sağlanması yönündeydi.

Ünlü şirket Starbucks'ın aynı mağaza satışları da %4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk kez düşüş gösterdi. Starbucks mağazalarının insan trafiği de yüzde 6 azaldı.

Şirketin geçen senenin ocak-mart döneminde 79 sent olan hisse başına karı, ki bu yıl da bu seviyede bir kar getirisi geleceği açıklanmıştı, ancak daha yılın ilk yarısındaki döneminde hisse fiyatı 68 sente indi.

CEO'DAN AÇIKLAMA

"Bu çeyrekteki performansımız hayal kırıklığı oldu ve beklentilerimizi karşılamadı." değerlendirmesinde bulundu. Zorlu bir çalışma ortamıyla karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Narasimhan, önceki çeyrekteki ters rüzgarların sürdüğünü anlattı.

Orta Doğu'da da hala ekonomik dalgalanmaları gördüklerini anlatan Narasimhan, ancak bölgenin uzun vadeli büyüme fırsatlarına olan güvenlerini koruduklarını dile getirdi. Starbucks yöneticileri, bir önceki çeyrekte satışların yavaşlamasını, şirketin İsrail'e yönelik tutumunun "yanlış algılanması" nedeniyle şirketi hedef alan boykotlara bağlamıştı.