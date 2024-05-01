Brezilya'da sel felaketi: Ölü ve kayıplar var

Şiddetli yağışların etkili olduğu Brezilya'yı sel vurdu. 100’den fazla şehir etkilendi, 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de kayboldu. Çok sayıda ise araç sel sularına kapıldı.

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Eyaletteki 100’den fazla şehir şiddetli yağışlardan etkilendi.

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Yetkililer, sel felaketi nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de kaybolduğunu açıklayarak, bin 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini belirtti. Çok sayıda araç ise sel sularına kapıldı.

Eyalette önümüzdeki günlerde de şiddetli yağışların devam etmesi ihtimali nedeniyle neredeyse tüm eyalette sel riski uyarısında bulunuldu.

Eyalet Valisi Eduardo Leite, yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, hükümetin kayıpların yerini tespit etmek ve risk altındaki bölgelerde güvenliği sağlamak için çalıştığını aktardı.