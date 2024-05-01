BAE kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed öldü, ülkede 7 gün yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuruluşunda yer alan Dubai Emirliği El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan hayatını kaybetti. Ülke genelinde yaşanan kayıp üzerine 7 gün yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) haber ajansı WAM, ülkenin kuruluş sürecinde yer alan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ, 7 GÜN YAS İLANI

Açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın, amcası ve El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümünden dolayı "üzüntü içerisinde olduğu" belirtildi. Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü sonrasında ülkede bayrakların yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildiği bildirildi.

BAE LİDERİ ONUNLA ÇALIŞMIŞ

BAE'nin 1971 yılında kurulma sürecinde Şeyh Tahnun bin Muhammed'in de BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ifade edildi. Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin petrol ve doğalgaz şirketi ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı aktarıldı.