TSK'ya iftira atmıştı, 1 Mayıs'a damga vurdu! İmamoğlu ile Özel'e Fincancı tepkisi

Ankara'yı yine şiddetli yağış vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Ankara'yı yine şiddetli yağış vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Haber canlı yayınında gündemi değerlendirdi. 1 Mayıs kutlamaları dolayısıyla Saraçhane Meydanı'nda TSK'ya kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile yan yana poz veren Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Cem Küçük, "Bu ülkede yaşayan biri bunu kabul edemez. Bu fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazar" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs kutlamaları esnasında Saraçhane Meydanı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kimyasal silah iftirası atan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile aynı karede poz verdi. İkilinin bu hareketi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, 3 ismin yan yana geldiği kareyi değerlendirdi. Cem Küçük'ün konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

PKK'NIN VE FETÖ'NÜN SESİ OLMUŞTUR

Bu gördüğünüz Şebnem Korur Fincancı, bundan 1,5 sene önce Türk ordusuna "TSK kimyasal silah kullanıyor" yalanını atan kişi. Sürekli PKK'nın ve FETÖ'nün sesi olmuştur.

"TÜRK ORDUSU YARGILANSIN" DEDİLER

Şebnem Korur Fincancı bir sürü ceza aldı. Sezgin Tanrıkulu'da onun sözlerine dayandırarak bir yalan söyledi. "Türk ordusu aynı İsrail'in yargılandığı gibi yargılansın" dediler.

"EKREM İMAMOĞLU'NUN ALEYHİNE YAZAR"

"CHP Atatürk'ün partisi" diyorsunuz, seçimler çıkmışsın, Anadolu'da iyi bir oyun almışsın. Bu kadınla fotoğraf vermeyi doğru bulmuyorum. Bu ülkede yaşayan biri bunu kabul edemez. Bu fotoğrafın Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazar.

FİNCANCI HAKKINDA HAPİZ CEZASI

11 Ocak 2023'te İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında Şebnem Korur Fincancı'ya "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilerek tahliye edilmişti.