Yeni Kaledonya’nın Loyalty Islands bölgesinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası tsunami uyarısının yapılmadığı belirtildi. ABD Jeoloji Merkezi, Pasifik Okyanusu’nun güneydoğusunda yer alan Yeni Kaledonya’nın 6.8 büyüklüğünde bir depremle sallandığını bildirerek tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı. Depremin, Yeni Kaledonya’nın Tadine Adası'na 109 kilometre uzaklıkta meydana geldiği ve 29,4 kilometre derinlikte meydana geldiği aktarıldı. 