İran destekli güçlerden İsrail'e kamikaze saldırısı! Askeri sanayi tesisi vuruldu

Lübnan'daki İran destekli güçler İsrail ordusu için üretim yapan askeri sanayi tesisine kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı katliam Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. İsrail'in savaş uçaklarıyla hemen hemen her gün bombaladığı Lübnan'daki İran destekli güçlerin İsrail'e karşı saldırıları sürüyor. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah Hareketi, İsrail'e kamikaze İHA'lar ve çok sayıda roket ile saldırı düzenledi.

İRAN'DAN İSRAİL'E KAMİKAZE SALDIRISI

Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan İsrail Savunma Bakanlığı için üretim yapan askeri sanayi tesisine yönelik kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in sınır hattı üzerinde Kiryat Şmona yerleşim biriminin kuzeyinde yer alan David Cohen adındaki sanayi tesisinin hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail Savunma Bakanlığı için orduya elektronik askeri malzeme üreten tesisin kamikaze İHA’larla vurulduğu ifade edildi.

BÜYÜK HASAR MEYDANA GELDİ

İHA’ların hedefleri tam isabetle vurduğu ve tesiste büyük hasarın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan’ın doğusundaki Bekaa Vadisi’ndeki sanayi tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıya karşılık bu eylemin düzenlendiği kaydedildi.

İSRAİL SALDIRIYA KARŞILIK VERDİ

İsrail ise İran destekli güçlerin saldırısına karşı, Lübnan güneyinde Hizbullah mevzilerini yoğun şekilde vurdu.