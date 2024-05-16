Türkiye'nin ambargo kararına İsrail'den misilleme

İsrail, Türkiye'nin ambargo kararına misilleme yapmaya hazırlanıyor. İsrail Maliye Bakanı, Türkiye'ye karşı alacakları kararları açıkladı.

Gazze'de katliam yapan İsrail, Türkiye'nin ticari kararlarıyla köşeye sıkıştı. Ankara'nın daha önce 54 ürün grubunun ihracatını yasaklamasının ardından ikinci aşamada ambargo kararı almasına karşı İsrail, yüzde 100 vergi ile karşılık vermeye hazırlanıyor.

TÜRK MALLARINA YÜZDE 100 VERGİ

Reuters'e konuşan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasının feshedeceğini ve Türk mallarının ithalatına yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini duyurdu.

Yetkili, planın onay için kabineye sunulacağını belirtti.

TÜRKİYE'DEN AMBARGO KARARI

Ticaret Bakanlığı, İsrail'in soykırımına karşı devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu duyurmuştu.

Türkiye'nin ambargo kararı, Tel Aviv'de büyük öfkeye yol açmış ve İsrail medyası, Türk boykotunun etkilerinin büyük olacağını itiraf etmişti.