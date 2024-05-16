Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırının en net görüntüleri

Dün uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve apar topar ameliyata alınan Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun durumu ciddiyetini korurken, saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün gerçekleştirilen bir toplantının ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan 59 yaşındaki Fico'ya 5 el ateş etti ancak kurşunlardan 2 tanesi isabet etti. Fico ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KARNINDAN VE EKLEMLERİNDEN VURULDU

Fico'ya isabet eden kurşunlardan biri karnına diğeri ise eklerine isabet etti. Slovak polisi yakalanan saldırganın cinayete teşebbüsten yargılanacağını duyurdu. Ayrıca saldırganın 71 yaşında olduğu belirtildi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Durumu kritik olan Fico, apar topar ameliyata alınırken Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, Fico'nun ameliyatının başarıyla sonuçlandığını söyledi. BBC'ye konuşan Taraba, "Bildiğim kadarıyla ameliyat iyi gitti ve sanırım hayatı kurtuldu. Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" dedi. Ancak daha sonra Taraba ve hastane yönetimi tekrar bir açıklama yaparak Fico'nun durumunun stabil olduğunu ve ciddiyetini koruduğunu belirtti.

SALDIRININ NEDENİ NE?

Yetkililer saldırganın sorgusunun ardından yaptığı açıklamada suikast girişiminin "siyasi motivasyonla" düzenlendiğini belirtti. Saldırgan eylemin nedeni olarak hükümetin "soruşturma ve medya politikalarını" gösterdi. Ekipler sorgu sonrası olayın planlı bir eylem olduğunu belirtti.

SALDIRININ EN NET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fico'nun durumu ciddiyetini korurken saldırı anının en net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde Fico ve yanındakiler alanda bekleyen vatandaşların yanına yaklaştığında, saldırganın bir anda silahını çıkarıp ateş ettiği görülüyor.

