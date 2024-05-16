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Kassam Tugayları İsrail tanklarını havaya uçurdu! Ölü ve yaralılar var

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Gazze, Hamas, İsrail, Haber

Dünya Haberleri

Hamas'a bağlı Kassam Tugayları, Cibaliye kampında Filistinlilere acımasız saldırılar gerçekleştiren İsrail askerlerini hedef aldı. Kassam Tugayları ait bir mevzi ile tankı vurduğunu açıkladı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail askerlerine karşı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, direnişini sürdürüyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da İsrail ordusuna ait bir mevzi ile tankı hedef aldığını duyurdu.

İSRAİL TANKI YASİN  TANKIYLA VURULDU

Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Cibaliya'nın doğusunda İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi bir tankın "Yasin-105" roketiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada Cibaliya'nın doğusunda İsrail'e ait komuta ve kontrol mevziisinin de havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

SON 24 SAATTE GAZZE'DE 15 İSRAİL ASKERİ YARALANDI

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda düzenledikleri operasyonda 12 İsrail askerini öldürdüklerini açıklamıştı. İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 15 askerin daha yaralandığını duyurdu.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait D9 askeri buldozerinin, iki anti-personel roketi ile de bir evin içinde saklanan İsrail kuvvetinin hedef alındığı ve çatışmaya girildiği ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son bir günde Gazze Şeridi'nde 11'i kara saldırılarında olmak üzere 15 askerin yaralandığı, 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısının 3 bin 494'e yükseldiği belirtildi.

Ayrıca 7 Ekim'den beri 278'i Gazze'deki kara saldırılarında olmak üzere 626 İsrail askerinin öldüğü açıklandı.

Düzenleyen:  - Dünya
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