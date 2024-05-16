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Saldırıya uğrayan Fico'nun son durumunu Pellegrini aktardı: Kıl payı kurtuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Saldırıya uğrayan Fico&#039;nun son durumunu Pellegrini aktardı: Kıl payı kurtuldu
Slovakya, Peter Pellegrini, Haber

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Slovakya Cumhurbaşkanı, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Fico'nun son durumu hakkında bilgi vererek "Eğer kurşun yaraları, herhangi bir yana doğru birkaç milimetre ileride olsaydı, şu anda vefat eden başbakan hakkında konuşuyor olurduk" dedi. Pellegrini, Fico'nun durumunun halen çok kritik olduğunu da vurguladı. 

Dünya dün Slovakya'yı konuştu. Ülkenin Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı. 

Slovakya’da geçtiğimiz ay düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi olan ve 15 Haziran’da görevi resmen devralması beklenen Peter Pellegrini, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Robert Fico’yu hastanede ziyaret etti.

'KENDİSİ ÇOK YORGUN'

Başbakan Fico ile baş başa kısa bir görüşme gerçekleştiren Pellegrini, “Kendisi gerçekten yorgundu ve biraz daha uzun görüşme veya siyasi durumu konuşma fırsatım olmadı” dedi.

DURUMU HALEN KRİTİK

Ölümden kıl payı kurtulan Başbakan Fico’nun durumunun halen “çok kritik” olduğunu vurgulayan Pellegrini, Başbakan Fico’nun hayatının en kötü günlerini yaşadığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna’ya askeri yardımlara karşı çıktığı ve Rusya ile ilişkileri koparmayı reddettiği için Avrupa’da en çok eleştirilen liderler arasında yer alan Başbakan Fico, dün ülkenin orta kesimlerindeki Handlova kasabasında silahlı saldırıya uğramıştı. Slovakya Savunma Bakanı Robert Kalinak, ameliyat sonrasında Başbakan Fico’nun durumunun stabil olduğunu fakat ciddiyetini koruduğunu duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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