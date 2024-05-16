Saldırıya uğrayan Fico'nun son durumunu Pellegrini aktardı: Kıl payı kurtuldu

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 16 Mayıs 2024 20:12 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 20:27 - Güncelleme:

Slovakya, Peter Pellegrini, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Slovakya Cumhurbaşkanı, dün silahlı saldırıya uğrayan Başbakan Fico'nun son durumu hakkında bilgi vererek "Eğer kurşun yaraları, herhangi bir yana doğru birkaç milimetre ileride olsaydı, şu anda vefat eden başbakan hakkında konuşuyor olurduk" dedi. Pellegrini, Fico'nun durumunun halen çok kritik olduğunu da vurguladı.