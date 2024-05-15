Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen suikast girişimini kınadı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya düzenlenen silahlı saldırıya yönelik açıklamada bulundu. Erdoğan, "Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum" sözlerini sarf etti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı düzenlendi. Slovak medyası saldırganın 4 el ateş ettiğini, Başbakan Fico'nun karnından yaralanarak yere düştüğünü aktardı. Çeşitli ülke liderleri saldırıya tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk değerlendirme geldi.
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
"SUİKAST GİRİŞİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUM"
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, saldırıda yaralanan Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum.
Slovakya halkına ve hükûmetine, ülkem ve milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Kaynak: Türkiye Gazetesi