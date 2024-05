Slovakya Başbakanı Fico'ya kurşun yağdı! Dünya liderlerinden peş peşe kınamalar

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Fico'nun vücuduna çok sayıda mermi isabet etti. Başbakan'ın hayati tehlikesi devam ederken, dünya liderlerinden saldırıya yönelik kınama mesajları geldi.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, başkent Bratislava'nın yaklaşık 180 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında hükümet toplantısının yapıldığı bir kültür merkezinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Slovak medyası saldırganın 4 el ateş ettiğini, Başbakan Fico'nun karnından yaralanarak yere düştüğünü aktardı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Slovakya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Lubos Blaha suikast girişimini doğrulayarak Fico'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Saldırgan olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, Başbakan Fico'nun hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Fico'nun yaralanarak hastaneye kaldırıldığı suikast girişimine ise dünya liderleri tepki gösteriyor.

PELLEGRİNİ: BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR TEHDİT

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini yaptığı açıklamada, "Başbakan'a yönelik bir suikast girişimi bugüne kadar Slovak demokrasisini besleyen her şeye yönelik bir tehdittir. Başbakan Robert Fico'nun Handlova'daki hükümet toplantısı sonrasında bir suikast girişiminin hedefi haline geldiği ve insanlarla bir araya geldiği sırada silahla yaralandığı haberi karşısında dehşete düştüm. Başka bir siyasi görüşe duyulan nefretin nereye varabileceği beni dehşete düşürüyor. Her konuda aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama anlaşmazlığımızı demokratik ve yasal olarak ifade etmenin birçok yolu var. Üst düzey liderlerden birine yönelik suikast girişimi, Slovak demokrasisine yönelik benzeri görülmemiş bir tehdittir. Farklı siyasi görüşleri sandıklarda değil de meydanlarda silahlarla ifade edersek 31 yıllık Slovak egemenliğinde birlikte inşa ettiğimiz her şeyi tehlikeye atmış oluruz. Sayın Başbakanımıza acil şifalar diliyorum. Bu tür anlamsız ve vahşi eylemlerin dünya çapında kınanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

SUNAK: BU KORKUNÇ HABERİ DUYUNCA ŞOK OLDUM

İngiltere Başbakan Rishi Sunak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu korkunç haberi duyunca şok oldum. Dualarımız Başbakan Fico ve ailesiyle birlikte" ifadelerini kullandı.

ORBAN: MENFUR SALDIRI BENİ DERİNDEN SARSTI

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise, "Arkadaşım Başbakan Robert Fico'ya yapılan menfur saldırı beni derinden sarstı. Sağlığına kavuşması ve bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

CİOLACU: FAİLLERİN HESAP VERMESİ GEREKİR

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu yaptığı açıklamada, "Slovakya'dan gelen haber beni derinden sarstı. Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya en samimi dileklerimi iletiyorum. Bu tür aşırı eyleml erin hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve faillerin hesap vermesi gerekir" dedi.

Çekya Başbakanı Petr Fiala da saldırı karşısında şok olduğunu belirterek, "Başbakanımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Şiddete tolerans göstermemeliyiz, toplumda yeri olmamalıdır" ifadelerini kullandı.

LEYEN: ALÇAK SALDIRI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Başbakan Robert Fico'ya yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu tür şiddet eylemlerinin toplumumuzda yeri yoktur ve en değerli ortak çıkarımız olan demokrasiye zarar verir. Dualarım Başbakan Fico ve ailesiyle birlikte" ifadelerine yer verdi.