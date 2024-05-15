Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda şehit ve yaralı var
CANLI ANLATIM

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda şehit ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
İsrail, Filistin, Gazze, Haber

Dünya Haberleri  / Ajanslar

İsrail 7 Ekim'den bu yana sayısız saldırı gerçekleştiği Gazze'de soykırımını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının ve tanklarının saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, pek çok kişi de yaralandı. Öte yandan BM, 600 bin Filistinlinin zorla yerlerinden edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika Gazze ve Refah'taki gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti
  • İSRAİL'DE BAKANLAR KAVGASI
  • 600 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ
  • FİLİSTİN'DEN "HESAP SORUN ÇAĞRISI"
  • REFAH'TAN KAÇANLAR GÜVENLİ BİR YER ARIYOR
  • GAZZE'YE BOMBA YAĞDI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR

15.05.2024 20:06

İSRAİL'DE BAKANLAR KAVGASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze'nin idaresi konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydeden Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir" dedi.

15.05.2024 20:04

600 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen Filistinlilerin zorla yerinden edilmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şimdiye kadar 600 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

15.05.2024 20:02

FİLİSTİN'DEN "HESAP SORUN ÇAĞRISI"

ilistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltına aldığı ya da tutukladığı Filistinlilere yönelik ihlalleri ve işlediği suçlara ilişkin hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Bakanlığın, Birleşmiş Milletlerin ilgili mercilerine ve savaş suçları konusunda yargılama yetkisine sahip uluslararası kuruluşlara mektuplar gönderdiği kaydedildi.

15.05.2024 19:44

REFAH'TAN KAÇANLAR GÜVENLİ BİR YER ARIYOR

İsrail ordusunun Refah kentine başlattığı kara operasyonu sebebiyle bölgeyi terk eden Gazzeliler, Deyr Belah kentindeki kamplara gelerek çadırlarını kuruyor.

Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

15.05.2024 18:00

GAZZE'YE BOMBA YAĞDI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İsrail savaş uçaklarının ve tanklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı Cela Sokağı'ndaki bölgeyi bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı. Şehit ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

Yer: Gazze

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
Klopp'un yardımcısı Pepijn Lijnders'ın yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilmiştiAFAD deprem kira yardımı ödemelerinin 15-16 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Slovakya Başbakanı Fico'ya kurşun yağdı! Dünya liderlerinden peş peşe kınamalar - DünyaDünya liderlerinden peş peşe kınamalarOtoparkta faciaya ramak kala! Panik kazayı getirdi, dördüncü kattan sokağa uçtu - DünyaOtoparkta faciaya ramak kala! Araç 4'üncü kattan sokağa uçtuBM'den Gazze açıklaması... Katledilenlerin en az yüzde 56'sı kadın ve çocuk! - DünyaÖlenlerin çoğunluğu çocuk ve kadın!Slovakya'da dehşete düşüren olay... Başbakan Robert Fico'ya silahlı saldırı! - DünyaBaşbakan silahlı saldırıya uğradı!Fransa'nın deniz aşırı toprağı Yeni Kaledonya'da "reform" kaosu... OHAL ilan edilmesi gündemde! - DünyaFransa'nın başı özerk bölgesi ile belada!İsrail hükümetinden BM Genel Kurulu'nun Filistin kararına ret - Dünya"Kimse bizi engelleyemez!"
Sonraki Haber Yükleniyor...