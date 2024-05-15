Gazze ve Refah'ta son durum... İsrail havadan karadan dehşet saçıyor! Çok sayıda şehit ve yaralı var

İsrail 7 Ekim'den bu yana sayısız saldırı gerçekleştiği Gazze'de soykırımını sürdürüyor. İsrail savaş uçaklarının ve tanklarının saldırıları sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken, pek çok kişi de yaralandı. Öte yandan BM, 600 bin Filistinlinin zorla yerlerinden edildiğini açıkladı. İşte dakika dakika Gazze ve Refah'taki gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'DE BAKANLAR KAVGASI

600 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

FİLİSTİN'DEN "HESAP SORUN ÇAĞRISI"

REFAH'TAN KAÇANLAR GÜVENLİ BİR YER ARIYOR

GAZZE'YE BOMBA YAĞDI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR

15.05.2024 20:06

İSRAİL'DE BAKANLAR KAVGASI

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, Netanyahu'nun Gazze'nin idaresi konusundaki açıklamalarına tepki gösterdi. Uzun zamandır Gazze'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıklarını kaydeden Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. Gazze'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir" dedi.

15.05.2024 20:04

600 BİN FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLDİ

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği, yerinden edilmiş yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentindeki duruma ilişkin bilgi verdi.

Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) üzerinden 76 yıl geçmesine rağmen Filistinlilerin zorla yerinden edilmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından saldırılarını sürdürdüğü Refah'tan şimdiye kadar 600 bin kişinin kaçmak zorunda kaldığı aktarıldı.

15.05.2024 20:02

FİLİSTİN'DEN "HESAP SORUN ÇAĞRISI"

ilistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in gözaltına aldığı ya da tutukladığı Filistinlilere yönelik ihlalleri ve işlediği suçlara ilişkin hesap verme mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Bakanlığın, Birleşmiş Milletlerin ilgili mercilerine ve savaş suçları konusunda yargılama yetkisine sahip uluslararası kuruluşlara mektuplar gönderdiği kaydedildi.

15.05.2024 19:44

REFAH'TAN KAÇANLAR GÜVENLİ BİR YER ARIYOR

İsrail ordusunun Refah kentine başlattığı kara operasyonu sebebiyle bölgeyi terk eden Gazzeliler, Deyr Belah kentindeki kamplara gelerek çadırlarını kuruyor.

15.05.2024 18:00

GAZZE'YE BOMBA YAĞDI! ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İsrail savaş uçaklarının ve tanklarının Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı Cela Sokağı'ndaki bölgeyi bombaladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı. Şehit ve yaralılar, sivil savunma ve sağlık ekipleri tarafından Gazze'deki El-Ehli Hastanesi'ne nakledildi.

Yer: Gazze