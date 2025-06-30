Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz&#039;dan orman yangınlarına karşı kenetlenme çağrısı
Cumhurbaşkanı, Orman Yangını, Devlet, Vatandaş, AFAD, İtfaiye, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yılmaz, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.

"Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı

Mevlit yemeği hastanelik etti! 52 kişi aynı şikayetten acile koştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'deki yangını benzin dökerek başlattı! Bakan Tunç duyurdu, 1 kişi gözaltında - GündemYangını benzin dökerek başlatan 1 kişi gözaltındaAntalya'da 2 ayrı noktada orman yangını! İzmir'e üzülürken alevleri kapısında buldu - Gündemİzmir'e üzülürken alevleri kapısında bulduCiğerlerimizi yakan yangınlarda son durum! Bakan Yumaklı uyardı: Ağır hapis cezası var - Gündem4 ilde 9 büyük yangın, 3 kişi zehirlendiDoğu Akdeniz'de deprem oldu! AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi - GündemDoğu Akdeniz'de deprem olduİstanbul'da yangın paniği! Aydos Ormanı'ndan alevler yükseldi - Gündemİstanbul'da yangın paniği! Aydos'ta alevler yükseldiMİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü! - GündemMİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü!
Sonraki Haber Yükleniyor...