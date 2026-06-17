6 Şubat depremleri sonrasında yeniden yapılandırılan Malatya Havalimanı’nın yeni binası 3,5 kat daha büyük olacak. 2,5 milyon yolcuya hizmet verecek havalimanın inşaatının yüzde 96’sı tamamlandı. Havalimanının yaz bitmeden hizmete sunulması ve yeni dış hat seferleri planlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrasında yeniden yapılandırma başlatılan Malatya Havalimanı’nın terminal inşaatında yüzde 96 seviyesine ulaşıldı.

“YAZ BİTMEDEN HİZMETE SUNACAĞIZ"

2,5 milyon yolcuya hizmet vermeye hazırlanan Malatya Havalimanı’ndaki son çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan “Isı ve güç merkezinin testleri devam ediyor. Dış alanda ise otopark, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına geçildi. İnşallah bir iki ay içerisinde, yaz bitmeden havalimanımızı Malatyalılar ve tüm bölgenin hizmetine sunacağız" dedi.

3,5 kat daha büyük! 2,5 milyon yolcuya hizmet verecek, Malatya Havalimanı’nın yüzde 95’i hazır

3,5 KAT DAHA BÜYÜK

Projeyi yaklaşık bir buçuk yıldır Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte yakından takip ettiklerini belirten Babacan, yeni terminal binasının mevcut terminale göre yaklaşık 3,5 kat daha büyük olacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

YENİ DIŞ HAT PLANI

Tesisin modern mimarisi, iç ve dış hatlar bölümleri, pasaport bankoları ile CIP ve VIP salonlarıyla bölgeye önemli katkı sağlayacağını ifade eden Babacan, şöyle konuştu:

Yeni dönemde hem yurt içi hem de yurt dışı uçuş ağını genişletmeyi hedefliyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın yanı sıra Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere yeni dış hat seferlerinin de Malatya'ya kazandırılması planlanıyor.

3,5 kat daha büyük! 2,5 milyon yolcuya hizmet verecek, Malatya Havalimanı’nın yüzde 95’i hazır

2,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Mevcut terminal alanının yaklaşık 8 bin metrekareden 26 bin metrekareye çıkarılacağını belirten Babacan, yıllık 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesine sahip havalimanının yeni terminalle birlikte 2,5 milyon yolcu kapasitesine ulaşacağını söyledi.

Babacan aynı zamanda yeni apron, uçak park alanları ve taksi yollarının da genişletileceğini duyurdu.

3,5 kat daha büyük! 2,5 milyon yolcuya hizmet verecek, Malatya Havalimanı’nın yüzde 95’i hazır

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