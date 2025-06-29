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Mevlit yemeği hastanelik etti! 52 kişi aynı şikayetten acile koştu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mevlit yemeği hastanelik etti! 52 kişi aynı şikayetten acile koştu
Samsun, Mide Bulantısı, Kusma, Hastane, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mevlit programında yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 52 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da mevlit yemeği, yiyenleri hastanelik etti.

MEVLİT YEMEĞİNİ KENDİSİ YAPTI

Alaçam ilçesinde İncirli Mahallesi'nde N.K. (80), mevlit programı düzenlemek için aldığı malzemelerle yemek yaptı.

52 KİŞİ AYNI ŞİKAYETTEN HASTANELİK OLDU

Davetlilere programda tavuk, pilav, ayran ve aşure ikramında bulunuldu. Yemek yiyen davetlilerden 52 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesine başvurdu.

İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mevlitte yenilen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hastanede yapılan muayene ve tedavilerden sonra hastalar taburcu edilmeye başlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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