Kediye çarpmayayım derken... Takla attı, hastanelik oldu!

Nevşehir’de, önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün aracı takla attı. Canını kıl payı kurtaran sürücü hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de bir sürücü, kediye çarpmamak için manevra yapınca az kalsın canından oluyordu. Nevşehir-Ürgüp karayolu Ortahisar kasabası yakınlarında meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

50 UK 509 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü G.G. seyir halindeyken önüne aniden bir kedi çıktı.

Kediye çarpmamak ani fren için manevra yapan sürücü otomobilin kontrolünü kaybetti.

OTOMOBİL TAKLA ATARAK DEVRİLDİ

Kontrolden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarındaki bankete devrildi.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.