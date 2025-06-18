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Nevşehir'de zehir tacirlerine dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir polisi zehir tacirlerine göz açtırmadı. Çok sayıda ekibin katıldığı helikopter destekli operasyonlarda 64 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 61 kişi gözaltına alındı.

Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmanın ardından 64 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi.

61 KİŞİ YAKALANDI

Toplam 285 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu maddelerin parasını kripto varlıklar aracılığıyla aldıkları belirlenen 61 şüpheli yakalandı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 237 gram kokain, 232 gram sentetik uyuşturucu ve 528 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 30'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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